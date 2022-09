Fight Music Show 2 tem Popó “Pelé” Landy: onde assistir, horário e detalhes do evento

O Fight Music Show 2 ocorre neste domingo (25), às 17h15, com a luta entre Acelino “Popó” Freitas e José “Pelé” Landy no ringue de boxe montado na Arena da Baixada, em Curitiba/PR. Na 1ª edição, o brasileiro tetracampeão mundial no esporte foi desafiado e bateu o humorista Whindersson Nunes.

Desta vez, Popó encara a lenda cubana, naturalizada brasileira, do Vale-Tudo e MMA. No acordo, o evento terá até oito rounds de dois minutos cada, com peso combinado de 75 kg para o confronto.

Legenda: O Fight Music Show 2 reúne diversas atrações, com Popó na luta principal Foto: divulgação

O humorista cearense Tirullipa será o apresentador da atração, enquanto o cantor Wesley Safadão faz um show para o público presente. O Fight Music Show 2 tem transmissão ao vivo do Combate.

O evento também reúne outras atrações, como Cris Cyborg. A brasileira é a única mulher na história do MMA feminino que reúne títulos de campeão do Strikeforce, da Invicta FC, do UFC e do Bellator.

Card do Fight Music Show 2:

Lutas do Boxe

Acelino “Popó” Freitas x José Pelé Landy

Cris "Cyborg" Justino x Simone "Cat Woman" Silva

Dynho Alves x Christian Figueiredo

Felipe Sertanejo x Miltinho Vieira

Sergio Bertoluci x Chico Salgado

Legenda: A brasileira Cris Cyborg é um dos grandes nomes da história do MMA Foto: AFP

Lutas do MMA

John Allan x Diego Dias

William Patolino x Luan Miau

Jackson Tortora x Willian Malvadeza

Edivan Pé de Sapo x Alisson Vicente

Patricia Alujas "El Angel" x Andressa Romero

Thor Silva x Gabriel Bonfim

Serviço | Fight Music Show 2

Local : Arena da Baixada, em Curitiba/PR.

: Arena da Baixada, em Curitiba/PR. Data : 25 de setembro de 2022, domingo.

: 25 de setembro de 2022, domingo. Horário : 17h15 (de Brasília).

: 17h15 (de Brasília). Transmissão: Canal Combate.