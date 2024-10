Polícia Militar exige melhorias para liberar Ilha do Retiro para jogo contra o Ceará

A Ilha do Retiro, estádio do Sport, passou por uma vistoria nesta terça-feira (1), e a Polícia Militar de Pernambuco fez exigências ao clube para liberação do estádio. o órgão cobra revisão do sistema de monitoramento do campo. O Rubro-Negro solicitou para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a transferência do jogo contra o Ceará da Arena de Pernambuco para a Ilha. A partida está marcada para o dia 7, às 21 horas, pela 30ª rodada da Série B.

Em nota, o Sport compartilhou o posicionamento oficial do órgão de segurança, antecipando também que o clube "prontamente iniciou as ações para atendê-las".

Laudo dos Bombeiros

Com capacidade para mais de 30 mil torcedores, o estádio já recebeu o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e aguarda apenas a autorização da Polícia Militar.

A Ilha do Retiro estava em reforma desde o começo de 2024. Entre as mudanças estão a instalação de um novo gramado, além de sistema de drenagem moderno, novos refletores e troca de toda parte elétrica. O Sport investiu cerca de R$ 10 milhões para para modernizar a praça esportiva.