Pochettino se recupera de lesão e volta a ser relacionado no Fortaleza contra o Criciúma

Tomás Pochettino, meia-atacante do Fortaleza, está recuperado da contratura muscular que o deixou de fora das últimas partidas do Tricolor do Pici no Brasileirão. Ele foi relacionado por Juan Pablo Vojvoda para a partida contra o Criciúma, neste sábado (10).

Apesar de estar à disposição, Pochettino inicia a partida no banco de reservas, por opção de Vojvoda. O jovem venezuelano Kervin Andrade foi o escolhido pelo treinador argentino para ser o meia-armador do Fortaleza neste confronto.

Legenda: Kervin Andrade comemora gol pelo Fortaleza Foto: Ismael Soares/SVM

Calebe e Lucero são os dois atletas que seguem no departamento médico do Leão. O meia-atacante está em processo de fortalecimento muscular, enquanto Lucero trata um edema muscular na coxa direita.

O lateral-direito e capitão Tinga está em processo de transição após se recuperar de um edema muscular na panturrilha esquerda, mas também será desfalque neste sábado diante do Criciúma, na Arena Castelão.