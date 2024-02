Pochettino comenta nova função em campo no Fortaleza e projeta clássico contra o Ferroviário

O meio-campista argentino Pochettino concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (6), no Pici. E o jogador do Fortaleza comentou sobre sua nova função em campo, como volante e projetou clássico contra o Ferroviário.

"Sim, falei com Vojvoda e estou contente nesta posição, me sinto bem. A bola passa mais pelo volante, tenho mais contato com a bola, com meus companheiros. Eu gosto de dar passes aos companheiros entre as linhas. Eu estou aprendendo no dia a dia, e como exercê-la, mas eu gosto muito", disse ele.

Na partida passada, pela Copa do Nordeste, o jogador marcou o gol da vitória do Leão. "Contente com primeiro gol no ano e ainda mais por ter sido o da vitória".

Ele avaliou também o rodízio de jogadores implementados pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, que já utilizou 21 jogadores diferentes no time titular em 4 jogos.

"Como jogamos uma partida a cada três dias é importante a recuperação, se o jogar tem alguma lesão ou precisa se recuperar. Quando as trocas de Juan Pablo (Vojvoda) ele quer avaliar todos os jogadores.É importante para cada jogador mostrar-se e estar pronto para todo o ano", disse.

Clássico das Cores

Sobre o clássico com o Ferroviário, Pochettino afirmou que o Tricolor precisa ser protagonista.



"A cada partida buscamos sempre ser protagonistas e buscar ganhar o jogo. Nos preocupamos mais conosco, com nosso jogo do que com os rivais, mas será uma uma linda partida para se jogar, um clássico. A comissão analisa o rival e nos passa como jogar", disse ele.

O Tricolor de Aço é líder do Grupo A com 9 pontos em 3 jogos e enfrenta o Ferroviário, às 20h30 no PV pela 4ª rodada do Campeonato Cearense.