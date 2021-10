Pikachu critica arbitragem após goleada do Atlético-MG pela Copa do Brasil: "apitou antes do gol"

O meio-campista Yago Pikachu não poupou críticas ao árbitro Braulio da Silva Machado (FIFA-SC) após a goleada sofrida diante do Atlético-MG, no Estádio Mineirão, nesta quarta-feira (20).

A crítica do atleta tricolor está relacionado ao primeiro gol do Atlético-MG, quando Guilherme Arana arremata de fora da área, desvia em Yago Pikachu na trajetória, e encobre Felipe Alves. De acordo com Pikachu e os atletas do Fortaleza, Braulio havia apitado antes da bola ultrapassar a linha.

"Perdemos o foco depois do primeiro gol. Antes, o jogo estava equilibrados. Claro que falhamos, mas o cidadão [Braulio da Silva Machado] precisa ser homem e admitir que apitou antes do gol do Arana."

O camisa 22 ainda destacou a desconcentração do elenco, mas voltou a culpar a arbitragem pelo resultado elástico.

"Nos desconcentramos, grande parte desse resultado passa por aquele cidadão de amarelo. Espero que ele assuma na súmula que apitou antes do gol."

O duelo da volta da semifinal da Copa do Brasil acontece na próxima quarta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. Antes, no sábado (23), o Fortaleza recebe o Athletico-PR, na capital cearense, pela 28ª rodada da Série A.