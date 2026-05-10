Piauí x Ferroviário: onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo nesta segunda-feira (11), pela 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Piauí. A partida será disputada no Estádio Albertão, em Teresina, às 19h.

Onde Assistir

O jogo terá tranmissão do Metrópoles, no youtube

Palpites

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Como chega o Ferrão

O Tubarão da Barra completou 93 anos esta semana e entra em campo para defender a liderança do Grupo A7. A equipe coral tem 10 pontos e se vencer abre boa vantagem como líder ao fim da rodada.

Na rodada anterior, o Ferrão venceu o adversário desta segunda-feira, por 2x1 no PV. Ciel marcou os dois gols em cima do Enxuga Rato, que está em 4º com 7 pontos.

Prováveis escalações

Piauí

Pedro Paulo, Gomes, Tenório, Williams Bahia, Leandro Amorim, Eduardo Thuram, Wallace, Adsson, Natan, Kauan Maranhão, Diego Xavier. Técnico: Jonydei Tostão

Ferroviário

Sivaldo Júnior, Pedrinho, Thomás Luciano, Tiago Santana e Caio Bahia, Brayan, Lucas Black, Thálisson, Yair Mena, Carlinhos e Ciel. Técnico: Nuno Pereira

Arbitragem

Arbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo PE

Assistente 1: Rogerio de Oliveira Braga PI

Assistente 2: Alisson Lima Damasceno PI