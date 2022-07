Petkovic pede demissão da Globo após 4 anos na emissora

Mais um comentarista do grupo Globo deixa a casa. O sérvio Dejan Petkovic pediu para sair da empresa. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo e confirmada pela Globo.

Segundo a empresa, o sérvio vai cuidar de projetos sociais e deixa a casa a partir de 1º de agosto.

"Em comum acordo, Globo e Petkovic decidiram encerrar a parceria e, a partir de 1º de agosto, o ex-jogador deixa de fazer parte do time de comentaristas esportivos da empresa. Embaixador da Sérvia no Brasil, o craque dos gramados, que conquistou os brasileiros por sua habilidade e carisma, vai se dedicar a projetos pessoais", diz a nota oficial.

Um dia após Casagrande

Outro comentarista importante a deixar a emissora foi Walter Casagrande Jr. O ex-atacante anunciou a saída da Rede Globo nesta quarta-feira (6). Através das redes sociais, o ex-jogador do Corinthians comunicou a demissão da emissora e ressaltou que a decisão é positiva para os dois lados.

"Olá pessoal. Vim aqui para avisar a vocês que, depois de 25 anos de TV Globo, seis Copas do Mundo, com cinco finais, incluindo a de 2002 com os dois gols do Ronaldo, três Olímpiadas e diversas finais de campeonato por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de esporte da TV e vou seguir minha estrada”, comentou. “Na realidade acho que foi um alívio para os dois lados. Um beijo a todos”, concluiu.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte