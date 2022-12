Pesquisa com jogadores aponta ex-técnicos do Ceará em 2022 como os piores treinadores da temporada

Rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará tornou-se "case de insucesso" entre os atletas da Série A em 2022. Como resultado, três dos cinco treinadores do clube na temporada figuraram entre os piores técnicos para os jogadores da elite do futebol brasileiro: Juca Antonello, Marquinhos Santos e Lucho González. A pesquisa foi realizada pelo UOL Esporte, com participação anônima de 26 jogadores do Brasileirão.

Juca Antonello figurou na 2ª colocação, ao lado de Eduardo Baptista, entre os piores treinadores da Série A na avaliação dos jogadores. O ex-treinador do Ceará assumiu a equipe na reta final do Brasileirão, sem conseguir salvar o time do descenso. No período, somou cinco partidas, somando apenas uma vitória. Antonello e Baptista receberam cada 12% dos votos.

Marquinhos Santos e Lucho González, também com passagens pelo Ceará em 2022, aparecem na listagem na 3ª colocação, igualado com outros seis técnicos que disputaram a Série A na temporada, somando 6% dos votos. Marquinhos Santos disputou 17 partidas, somando seis vitórias, enquanto Lucho González comandou a equipe em 11 partidas, com apenas um triunfo.

Na liderança da pesquisa, ficou o técnico Lisca, recebendo 25% dos votos. Com passagem por Sport, Santos e Avaí, somou resultados negativos e terminou a temporada sem clube.

Veja lista dos piores treinadores da Série A em 2022, segundo pesquisa da Uol:

Lisca (Sport, Santos e Avaí) - 25% dos votos Eduardo Baptista (Mirassol, Juventude e Atlético-GO) e Juca Antonello (Ceará) - 12% dos votos Cuca (Atlético-MG), Guto Ferreira (Bahia e Coritiba), Jorginho (Atlético-GO e Vasco), Lucho González (Ceará), Marquinhos Santos (América-MG e Ceará), Paulo Sousa (Flamengo), Pintado (Cuiabá) e Umberto Louzer (Atlético-GO e Juventude)

