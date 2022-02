Pelé é internado novamente para tratar câncer no cólon em hospital de São Paulo

O craque do futebol Pelé, 81 anos, foi internado novamente, neste domingo (13), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex jogador anunciou em suas redes sociais que recebeu encaminhamento para se internar para dar continuidade ao tratamento contra um tumor no cólon.

A doença foi descoberta em setembro do ano passado, após ir à uma unidade de saúde para realizar exames de rotina. No entanto, o rei do futebol ficou internado no mesmo hospital de 31 de agosto a 30 de setembro de 2021.

Depois da realização dos exames, descobriu o tumor no cólon direito, região do intestino grosso. O ex-jogador foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor e segue em tratamento de quimioterapia desde então.

Em mensagem publicada neste domingo (13), explicou aos seus seguidores que estava retornando ao hospital para continuar seu tratamento, como tem feito todos os meses. E mostrou bom-humor.

"Tomara que tenha pipoca, para assistir ao Super Bowl logo mais. Estarei vendo a partida apesar de meu amigo Tom Brady não estar jogando. Obrigado por todas mensagens de carinho”, publicou o ídolo do futebol.

Durante a internação no ano passado, Pelé foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), aponta o Metrópoles. Além disso, o boletim médico divulgado na época detalhou que o craque teve uma instabilidade respiratória.

AGRADECIMENTO AO PÚBLICO

Em publicação compartilhada nas redes sociais após cirurgia para remover tumor, o atleta falou em vencer mais uma etapa da vida. "Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos".

No dia em que Pelé foi encaminhado ao hospital, a equipe de comunicação do ex-atleta informou que ele se encontrava bem de saúde, e que não havia desmaiado.

