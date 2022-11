Pela terceira vez, Unifor é campeã brasileira no futebol 7 feminino universitário

O time de futebol 7 feminino da Universidade de Fortaleza (Unifor) se tornou, neste sábado (26), campeão brasileiro universitário. Esta é a terceira vez que a equipe ganha o título nacional no campeonato realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário.

As jogadoras enfrentaram o time da Uninassau de Pernambuco, em uma partida que terminou empatada e precisou ser decidida nos pênaltis. No final, com resultado de 5 a 4, a Unifor foi consagrada novamente com o título de campeã brasileira universitária.

Além da Uninassau, o time cearense também enfrentou o Multivix, do Espírito Santo, o Universo, de Goiás, a Ufersa, do Rio Grande do Norte e a Uniateneu, do Ceará.

O campeonato foi realizado entre os dias 21 e 26 de novembro, em Goiânia (GO). A equipe, formada em grande parte por estudantes de Educação Física da instituição, já está retornando a Fortaleza.

