Paraguai x Chile pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Paraguai e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR). A partida é válida pela 13ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Os paraguaios ocupam a 8 colocação na tabela de classificação, com 12 pontos em 12 jogos disputados. A seleção ainda sonha em conquistar para a competição mundial, mas precisará de uma sequência de vitórias.

Já o Chile, duas posições acima, tem 13 pontos, vem de vitória de 3 a 0 sobre a Venezuela. O resultado resgatou a confiança de grupo, que carregada três derrotas consecutivas nas eliminatórias.

Paraguai x Chile

Onde assistir

A transmissão da partida será do SporTV 3.

Palpites para Paraguai x Chile

Prováveis escalações

Paraguai

Antony; Alonso, Balbuena, Gomez e Escobar; Villasanti, Sánchez e Ortiz; Sanabria, Almirón e Amarilla.. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

Chile

Bravo; Montecinos, Medel, Maripán e Mena; Vidal, Pulgar e Valdés; Brereton, Vargas e Alexis Sánchez. Técnico: Martín Lasarte.

Ficha técnica

Onde: Estádio Defensores del Chaco - Assunção (PAR)

Data: 11/11, às 20h

11/11, às 20h Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Patricio Loustau (ARG) Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Maximiliano Del Yeso (ARG)