Paraguai x Brasil pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira (10), contra o Paraguai, às 21h30, no Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pela 8ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

ONDE ASSISTIR

TV Globo, Sportv, Globoplay e Tempo Real do Diário do Nordeste

Brasil aliviado

Na tabela, o Brasil é o 4º colocado com apenas 10 pontos, após a vitória diante do Equador por 1 a 0 na última sexta-feira (6), em Curitiba.

A atuação não foi das melhores, mas a equipe brasileira quebro um incômodo jejum de 4 jogos sem vencer e saiu da posição limite por vaga na Copa do Mundo.

Com 10 pontos, o Brasil pode, em caso de nova vitória, ultrapassar a 3ª colocada, a Colômbia, que recebe a líder Argentina.

O Paraguai vem de empate sem gols com o Uruguai no estádio Centenário, em Montevidéo. Ainda que esteja em 7º com 6 pontos, na zona de repescagem para a Copa, o empate foi considerado bom resultado. Contra o Brasil, a Albiroja espera vencer e entrar no grupo de classificação direta para a Copa.

Legenda: Dorival Junior deve manter a base que venceu o Equador na última sexta-feira Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Dorival avalia

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Junior, avaliou o curto período de treinamentos para o jogo com o Paraguai.

"Tivemos dois dias de treinamentos para poder jogar contra o Equador. Ontem e anteontem, recuperação. Hoje um trabalho leve para estar em campo amanhã. É o que temos. Em outros momentos era diferente, hoje o futebol está muito igual, quem estava lá embaixo conseguiu chegar nas equipes de cima, e quem estava em cima estava perto do limite", disse ele, em entrevista coletiva na segunda-feira.

Legenda: Endrick treinou entre os titulares para o jogo diante do Paraguai Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Sobre o nível de atuação da Seleção Brasileira, Dorival deu seu ponto de vista.

"Não vai acontecer do dia para a noite, não adianta criar ilusão para o torcedor, não vamos dar espetáculo do dia para a noite. Isso demanda tempo, daqui a pouco ali na frente vamos encontrar caminho. É um trabalho bem diferente do clube, onde no dia seguinte você começa a corrigir o que foi apresentado, melhorar os pontos positivos. Na Seleção, não", argumentou.

Formação

Em comparação ao time que venceu o Equador, Endrick foi a única novidade entre os 11 titulares no treino realizado no CT do Caju, do Athletico-PR. Com esta alteração, Rodrygo passou a treinar pelo lado direito do ataque, com Gerson deixando o time.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PARAGUAI

Gatito Fernánndez; Velázquez, Gómez, Junior Alonso e Alderete; Bobadilla, Villasanti, Diego Gómez e Almirón; Enciso e Isidor Pitta. Técnico: Gustavo Alfaro.

BRASIL

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vinicius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.



FICHA TÉCNICA

Paraguai x Brasil

Data e hora: 10/09, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Árbitro: Andres Matonte (Uruguai).