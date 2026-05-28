Palmeiras x Junior Barranquilla na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quinta-feira, 28 de maio

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Legenda: Palmeiras e Junior Barranquilla em primeiro duelo na Libertadores
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira (28), em partida válida pela 6ª rodada do Grupo F. O jogo será às 19h, na Allianz Parque, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Palmeiras x Junior Barranquilla terá transmissão da Paramount+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras 

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Artur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Emiliano Martínez; Arias, Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Junior Barranquilla 

Silveira; Gonzalez, Herrera, Pestana e Monzón; Rios, Sarmiento e Angel; Chara, Paiva e Castrillón.Técnico: Alfredo Arias 

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Junior Barranquilla 

Data e hora: 28 de maio, às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

