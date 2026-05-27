Cruzeiro x Barcelona-EQU na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam nesta quinta-feira, 28 de maio
Cruzeiro e Barcelona-EQU se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira (28), em partida válida pela 6ª rodada do Grupo D. O jogo será às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Cruzeiro x Barcelona-EQU terá transmissão da ESPN e Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Cruzeiro
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge e Arroyo. Técnico: Artur Jorge
Barcelona-EQU
Contreras; Carabalí, Mina, Báez, Vargas e Vallecilla; Intriago, Lugo e Quiñonez e Castillo; Núñez. Técnico: César Farías
FICHA TÉCNICA
Cruzeiro x Barcelona-EQU
Data e hora: 28 de maio, às 21h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte