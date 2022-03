Palmeiras x Ituano: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Palmeiras recebe o Ituano para o jogo decisivo das quartas de final do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h35, no Allianz Parque, em São Paulo.

Com a melhor campanha geral, o Verdão ganhou a vantagem de jogar em casa. Invicto e líder do Grupo D, somou 30 pontos em 12 partidas: nove vitórias e três empates. Ao todo, marcou 17 vezes e sofreu três gols.

Na vice-liderança do Grupo C, o Ituano somou 19 pontos na 1ª fase. A campanha contou com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. Pelo regulamento, em caso de igualdade no tempo regular, a vaga será definida nos pênaltis.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo nos canais Record e Premiere, além do serviço de streaming Paulistão Play e do YouTube.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Jailson, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Ituano: Pegorari; Cleberson, Rafael Pereira e Léo Santos; Pacheco, Kaio, Lucas Siqueira, Gerson Magrão, Igor Henrique e Roberto; Aylon. Técnico: Mazóla Junior.

PALMEIRAS X ITUANO

Competição: quartas de final do Campeonato Paulista de 2022

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 24/03,

Horário: 19h (de Brasília)

Transmissão: Record, Premiere, Paulistão Play e YouTube.

