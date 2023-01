Palmeiras x Floresta pela Copinha: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (18), às 21h45 (horário de Brasília), contra o Floresta, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo acontece no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

A equipe paulista chega à fase após eliminar Sampaio Corrêa (MA), Juazeirense (BA) e Mirassol (SP) no mata-mata. Na fase de grupo, venceu Juazeirense (BA), América (SP) e Rio Preto (SP). O Floresta, por sua vez, eliminou Ceilândia (DF), Avaí (SC) e Athletico (PR) em duelos classificatórios, enquanto empatou com Flamengo (SP), venceu XV de Jaú (SP) e perdeu para Aparecidense (GO) em confrontos pelo Grupo 5 da Copinha.

O vencedor do confronto enfrentará o classificado de Sport x Goiás.

Onde assistir

A partida será transmitida com exclusividade no SporTV.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Palmeiras: Aranha; Henri, Talisca, Léo e Ian; Pedro Lima, Ruan Ribeiro e Kevin; Edney, David Kauã e Vitinho. Técnico: Paulo Victor.

Floresta: Wilderk; Kayky Batista, Léo, Cris e Arilson; Davi Castro, Pedro Igor e Athyrson; Iarley Gilberto, Diogo Morão e Rodrigo. Técnico: Raimundo Wagner.

Palmeiras x Floresta | Ficha Técnica

Local: Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

Data: 18/01/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Fernando Bartz Guedes (SP)

Assistentes: Alberto Poletto Masseira (SP) e Rodrigo Meirelles Bernardo (SP)