Palmeiras vence Chapecoense em partida com mudanças no esquema de Abel; veja outros resultados

O Palmeiras entrou em campo neste domingo (6), pelo Campeonato Brasileiro, com uma formação diferente da que estreou no torneio, há uma semana, e venceu a Chapecoense, por 3 a 1, no Allianz Parque.

As principais mudanças do treinador português Abel Ferreira foram percebidas na construção das jogadas e em uma equipe mais ofensiva. A linha de três zagueiros da derrota para o Flamengo por 1 a 0 deu lugar a uma linha de quatro defensores. Dali para frente, dois trios.

Felipe Melo foi para o banco de reservas, e o meio de campo teve mais agilidade para fazer a bola chegar ao ataque, com Patrick de Paula, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa. Na frente, Wesley começou jogando ao lado de Luiz Adriano e Rony, e acabou a partida como destaque.

Se a ofensividade da equipe logo rendeu frutos, duas falhas da defesa da Chapecoense contribuíram também. Nos dois primeiros gols, a bola rebateu em jogadores do time catarinense antes de sobrar, primeiro para Wesley, depois para Luiz Adriano marcar.

O próximo duelo do Palmeiras será pela Copa do Brasil, contra o CRB, na quarta-feira (9). A partida será realizada em São Paulo, e o time alviverde entra em campo com vantagem de 1 a 0 conquistada no jogo de ida, podendo empatar para seguir em frente.

Athletico-PR vence Juventude fora de casa

O Athletico-PR venceu o Juventude por 3 a 0 neste domingo (6), na volta do estádio Alfredo Jaconi à Série A, após 14 longos anos, em jogo em que bastaram apenas quatro minutos para Jadson encaminhar a vitória atleticana.

O meia marcou duas vezes no início do segundo tempo, o primeiro de cabeça e o segundo em chute de dentro da área, e Nikão ainda fez mais um no final para determinar o placar. Na etapa inicial, Athletico, com um time alternativo, e Juventude haviam protagonizado um duelo de muitos passes, mas poucas chances.

O resultado manteve o Athletico entre os líderes da competição, agora com seis pontos, enquanto o time alviverde seguiu na parte de baixo da tabela, com um ponto ganho em duas rodadas disputadas até aqui.

Athletico-MG vence Sport na Ilha com gol de Hulk

A estreia com derrota no Campeonato Brasileiro foi superada pelo Atlético-MG neste domingo (6), em Recife. Após o revés contra o Fortaleza, por 2 a 1, em pleno Mineirão, Cuca e seus comandados venceram o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro, com gol de Hulk.

O Galo venceu o Sport com gol de Hulk

Com o triunfo, o time alvinegro conquistou os primeiros pontos na competição mais importante do país.

Mais cedo, o Fortaleza goleou o Internacional na Arena Castelão, o Corinthians superou o América-MG no Independência, e o Fluminense bateu o Cuiabá no estádio São Januário.