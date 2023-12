Palmeiras anuncia permanência de Abel Ferreira; veja detalhes

A novela sobre a permanência de Abel Ferreira no Palmeiras chegou ao fim. O treinador que conta com nove títulos a frente do Verdão teve sua renovação de contrato confirmada, através das redes sociais do time paulista, até o fim de 2024.

O último título do técnico português pelo Palmeiras aconteceu recentemente, no dia 6 dezembro, contra o Cruzeiro. O empate por 1 a 1 com o clube mineiro, lhe rendeu a premiação do Brasileirão de 2023 (12ª taça da Série A do Palmeiras). Em uma campanha de recuperação histórica no torneio, quando assumiu a liderança apenas na 34ª rodada.

“Em reunião com a presidente Leila Pereira, nesta sexta-feira (08), na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira reforçou ter contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 2024. Leila e Abel avaliaram os objetivos alcançados pelo clube em 2023, com a conquista de três títulos em cinco competições disputadas, e deram continuidade ao planejamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvido há meses pela comissão técnica em conjunto com o Departamento de Futebol” Palmeiras, através de suas redes sociais.

Veja publicação

Títulos de Abel Ferreira pelo Palmeiras

Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023.

Copa Libertadores: 2020 e 2021.

Copa do Brasil: 2020.

Campeonato Paulista: 2022 e 2023.

Recopa Sul-Americana: 2022.

Supercopa do Brasil: 2023.