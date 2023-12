Pais de Walewska dizem que viúvo era agressivo e tinha filho fora do casamento: 'ele xingava ela'

Enfrentando disputa pela divisão do patrimônio da filha, os pais de Walewska Oliveira, atleta encontrada morta em setembro, desejam que o genro, Ricardo Alexandre Mendes, seja excluído da herança. De acordo com os familiares, ele teria tido comportamento abusivo durante o casamento e “atacado a honra” da companheira após sua morte.

Veja também

Em entrevista ao Fantástico, divulgada nesse domingo (3), Geraldo Vieira de Oliveira e Maria Aparecida Moreira, pais da jogadora, revelaram que o genro maltratava Walewska. “Eu considerava ele igual um filho. Tratava muito bem. Queria que os dois estivessem muito bem. [Mas] Na presença dos pais, ele às vezes maltratava ela”, afirmou o pai da atleta.

“Chegamos a assistir briga dele com ela. Chegou a eu levar eles para o aeroporto, e ele xingar ela dentro do carro comigo. Eu olhei e ele parou de falar. O marido tratar a mulher [assim] perto dos pais… A gente imaginava: ‘E longe da gente, o que pode acontecer?”, questionou Geraldo.

A advogada dos familiares, Maria Toledo, ainda argumentou que o fato de Ricardo ter dito, publicamente, que a esposa tinha compulsão por compras feriu a imagem da jogadora. Sobre o assunto, os pais de Walewska afirmaram que as compras da atleta limitavam-se a itens de uso pessoal e não comprometiam seus negócios no ramo imobiliário, onde costumava investir.

"Informações que mancharam e atingiram a honra dela. Essa é a razão pela qual a família busca que Ricardo seja considerado indigno. Não existe briga por herança", defendeu a advogada.

Em nota assinada por equipe de advogados, Ricardo negou as acusações de comportamento abusivo, alegando que os dois construíram “histórias com acertos e erros, pontos altos e baixos, mas que certamente nunca teve qualquer traço de abuso”. O homem, no entanto, admitiu que o casamento passava por uma crise.

HERANÇA

Como a atleta não deixou testamento e o divórcio, solicitado por Ricardo pouco antes da morte de Walewska, não foi concluído, o esposo assumiu, por direito, o papel de inventariante, o que não foi notificado aos pais da jogadora.

Geraldo e Maria Aparecida ainda questionam o motivo de não terem acesso à lista de bens deixados pela atleta, que tinha, segundo o consultor financeiro da jogadora, 23 imóveis. “Toda a relação de imóveis não existe mais. Tem um só. O próprio Ricardo afirmou. Para quem e como foi vendido, quem e como pagou, são as respostas que a família precisa. Isso não foi respondido", declarou Toledo.

Além disso, também foram anexadas, no processo, cartas escritas pela própria Walewska, em que ela demonstra decepção por descobrir que o esposo teria um filho fora do casamento. O assunto nunca foi comentado com a família. A jogadora ainda menciona, nas mensagens, uma frustração financeira, mas não deixa claro de quem eram as dívidas.

No comunicado, Ricardo preferiu não se manifestar sobre o inventário, alegando que o caso corre em segredo de justiça.