Com gol da cearense Gio Canali, Seleção Feminina Sub-20 vence Bélgica em amistoso

A Seleção Feminina Sub-20 garantiu a sua primeira vitória na série de amistosos na Espanha. Nesta sexta-feira (1), o Brasil venceu a Bélgica por 3 a 1, no Montecastillo, na Espanha. Os gols da partida foram marcados por Dudinha (2) e da cearense Gio Canali, jogadora do Fortaleza.

O próximo embate está agendado para a segunda-feira (4), quando as brasileiras enfrentarão a França no Estádio Antonio Barbadillo, em Cadiz.

Legenda: Cearense Gio Canali comemora gol marcado pelo Brasil contra a Bélgica Foto: Adriano Fontes/CBF

Como foi o jogo

O Brasil começou bem o primeiro tempo, criando muitas chances. No entanto, em uma rápida escapada da Bélgica, a camisa 11 adversária conseguiu abrir o placar. Apesar disso, a Seleção não se abalou e persistiu em busca do empate, mas a goleira belga conseguiu manter a vantagem no marcador

A recompensa veio na segunda etapa, com Dudinha, que recuperou a posse de bola após um erro na saída de jogo das belgas. Ela chutou cruzado, igualando o placar em 1 a 1. Em uma disputa nas proximidades da grande área, a bola sobrou novamente para ela, que, de fora da área, acertou o ângulo da goleira belga, ampliando o placar para o Brasil.

O Brasil manteve o domínio das ações na partida. O gol da vitória veio logo em seguida. Em uma jogada dentro da área, Gi Canali, com um cabeceio preciso, direcionou a bola para o canto direito do gol, garantindo o triunfo por 3 a 1.