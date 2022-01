Pacajus bate Iguatu e garante primeira vitória no Campeonato Cearense

O Pacajus venceu o Iguatu por 1 a 0 na tarde desta terça-feira (11), no estádio João Ronaldo, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. Com o resultado, o Índio garantiu a primeira vitória na competição, chegando aos três pontos na tabela.

Rayro, de pênalti, garantiu o resultado positivo para a equipe comandada por Michel Guerreiro aos 28 minutos do primeiro tempo.

PRÓXIMA RODADA

O Pacajus enfrenta o Crato, às 15h, no estádio Mirandão. Já o Iguatu recebe o Maracanã, às 16h, no estádio Morenão. As partidas acontecem neste sábado (15) e são válidas pela 3ª rodada da competição.