Olimpíadas 2024: veja 15 curiosidades sobre os Jogos de Paris que começam em 100 dias

As Olimpíadas de Paris estão se aproximando. O maior evento esportivo do planeta terá a participação de mais de 10 mil atletas em 32 modalidades. A 100 dias da edição de 2024, a França incluiu mais modalidades e traz outras inovações tecnológicas, além da maior participação feminina. A abertura será no dia 26 de julho. Saiba algumas curiosidades sobre o evento.

1 - Você já conhece o mascote de Paris 2024? O nome dele é Phyrges. Os chapéus foram usados por franceses na época da Revolução e remetem a ideia de liberdade. O boneco, inspirado na peça, também será símbolo dos Paralímpicos.

Legenda: Mascote dos jogos será Phryges Foto: Divulgação

2 - A abertura da cerimônia, marcada para o dia 26 de julho, será realizada pela primeira vez em um rio. No caso, o Rio Sena, que cruza a cidade. O percurso será de 6 km pelo centro da cidade, e vai passar por pontos turísticos como a Torre Eiffel. Tradicionalmente a festa ocorre em um estádio.

Legenda: Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris serão em 26 de julho de 2024. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

3 - A edição deste ano, que voltou para a França após 32 anos, será a terceira recebida por Paris. A cidade também sediou os Jogos em 1900 e 1994. Apenas Londres tem o mesmo feito (1908, 1948 e 2012).

4 - Além de Paris, outras cidades francesas também receberão as disputas. São elas: Lille, Nantes, Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Nice e Marselha.

5 - Outra novidade, agora entre as modalidades, é a chegada do Breaking. A disputa de dança será realizada separadamente entre homens e mulheres, em dois eventos distintos. Serão 16 B-Boys e 16 B-Girlns na disputa das batalhas na Place de la Concorde.

Legenda: Breaking agora será esporte olímpico Foto: Divulgação/Red Bull

6 - As competições do surfe, no entanto, vão ocorrer em outro local. O mar do Taiti vai receber a disputa por fazer parte do território francês.

7 - As competições envolvendo as águas de Paris darão o maior número de medalhas. Ao todo, serão 49 disputas.

8 - Outras mudanças referentes a modalidade também vão ocorrer. A Canoagem, por exemplo, terá mais uma categoria: a extreme slalom. A Vela também terá outras duas: windsurfe e kitesurfe. Já a Escalada Esportiva vai ser dividida em duas categorias: bouldering e dificuldade, e outro de velocidade.

9 - Pela primeira vez, as Olimpíadas terão o mesmo número de atletas entre mulheres e homens na disputa.

Legenda: Olimpíadas terão o mesmo número de atletas entre mulheres e homens na disputa Foto: AFP

10 - Pessoas refugiadas, que disputam a competição sem representar nenhum país específico, vão defender a "equipe olímpica de refugiados." Isso ocorre desde 2016.

11 - Pela primeira vez na história, cada medalhista de ouro do Atletismo vai receber um prêmio em dinheiro. A Federação Internacional informou que cada vencedor vai receber 50 mil dólares (cerca de R$ 250 mil reais).

12 - Os atletas brasileiros que conquistarem medalhas na competição também serão premiados com valores em dinheiro. O COB (Comitê Olímpico Brasileiro) vai distribuir R$ 350 para quem ganhar ouro, R$ 210 mil para a prata e R$ 140 mil para quem ganhar bronze.

13 - Paris também apostou em mandar um recado para o mundo sobre sustentabilidade. Além da limpeza do rio Sena, mais de 55km de ciclovias também foram construídas. Além disso, houve proibição do tráfego não essencial na cidade.

14 - O local de abertura pode ser mudado caso haja risco de ataque terrorista. Presidente da França, Macron explicou que se houver risco de terrorismo, a celebração será transferida para o Stade de France ou para o Trocadéro.

Legenda: Em Olímpia, diante das ruínas do templo de Hera, que tem 2.600 anos, a chama dos Jogos Olímpicos que acontecerão na capital francesa entre 26 de julho e 11 de agosto foi acesa às 12h15 locais (6h15 de Brasília) Foto: AFP

15 - Até a última sexta-feira (12), o Brasil já tinha 185 atletas classificados para a competição. A grande maioria é de mulheres. São 110, além de 58 homens.