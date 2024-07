Olimpíadas 2024: cearense Thiago Monteiro e Thiago Wild jogam no tênis; acompanhe o jogo

O tenista cearense Thiago Monteiro e a sua dupla, Thiago Wild, entram em quadra nesta terça-feira (30) no tênis nas Olimpíadas 2024. A dupla enfrenta os atletas norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, em partida marcada para 8h30.

Trata-se da segunda rodada do tênis masculino de duplas. Caso conquiste a classificação, a dupla avança às quartas de final, onde enfrentariam os vencedores do duelo entre a dupla espanhola Carlos Alcaraz e Rafael Nadal e a dupla holandesa Koolhof e Griekspoor.

Monteiro e Wild chegam a esta fase após superarem a dupla de cazaques Alexander Bublik e Aleksandr Nedovyesov na última segunda-feira (29), por 2 sets a 0.

O cearense Thiago Monteiro havia sido eliminado na chave simples do tênis masculino nas Olimpíadas 2024. Ele foi derrotado para o argentino Sebastian Báez, um dos atletas de destaque no cenário do tênis profissional masculino.

A dupla de Thiago Monteiro, Thiago Wild, também foi eliminado na chave do tênis masculino simples. Wild perdeu para Tomas Etcheverry por 2 sets a 0, perdendo também para um atleta argentino.