Oitavas de final concluídas na Liga Europa; veja quem passou de fase

A quinta- feira (18) foi marcada por decisões em todo continente europeu. Dezesseis equipes entraram em campo nos jogos de volta das oitavas de final da Liga Europa. Arsenal, Dínamo Zagreb, Granada, Roma, Villarreal, Slavia Praha, Manchester United e Ajax são os classificados da noite. Os confrontos foram marcados por viradas históricas, prorrogação e muitos gols.

Destaques principais

O Tottenham estava com a passagem para as quartas de final nas mãos, mas foi surpreendido pelo Dínamo Zagreb. O time de José Mourinho venceu a primeira partida em casa por 2 a 0, mas viu o Dínamo reverter a vantagem e vencer por 3 a 0 na Croácia, com direito a prorrogação. Mislav Oršić foi o dono do jogo, o atacante marcou os três gols que deram a vitória aos croatas.

No duelo de gigantes entre Milan e Manchester United, os ingleses se deram melhor. Pogba marcou o gol da classificação do time inglês, que havia empatado em 1 a 1 no primeiro jogo em casa.

Em Londres, o Arsenal perdeu por 1 a 0 para o Olympiacos, mas a vitória do primeiro jogo a favor dos Gunners garantiu a classificação. Quem também aproveitou o resultado construído no jogo de ida foi o Granada, que desbancou o Molde.

Sorteio das quartas

A UEFA vai definir os próximos duelos amanhã, a partir das 9h (horário de Brasília). O sorteio também vai definir o chaveamento do caminho até as semifinais. Nesta fase, todos os times podem se enfrentar, já que não existe nenhuma trava por conta de país ou grupo.