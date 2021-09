Novo reforço do Ceará, Igor cita perfil ofensivo e define objetivo no clube: "deixar legado"

Último reforço do Ceará para a temporada 2021, o lateral-direito Igor Inocêncio foi apresentado oficialmente à imprensa nesta segunda-feira (27) e comentou sobre suas características ofensivas e defensivas, ressaltando ser um atleta polivalente.

"Eu sou um atleta de característica bastante ofensiva. Com o passar do tempo, melhorei muito a parte defensiva também, mas o meu forte é a parte ofensiva, podendo atuar em outras posições também. Pretendo agregar ao máximo. O meu pensamento, aqui, é ajudar o Ceará sempre, independente da forma que eu vá atuar. Se eu vou jogar de ponta ou lateral, quero atuar e atuar bem, para dar orgulho a essa torcida maravilhosa."

Questionado sobre a diferença entre a Série B e a Série A, Igor descreveu a segunda divisão como uma competição mais "disputada e de imposição física", em relação à elite do futebol brasileiro, que reúne equipes "mais técnicas".

"Jogar Série B é bem difícil. Eu, particularmente, estou realizando um dos meus maiores sonhos, que era de disputar uma Série A. Já enfrentei equipes que jogam Série A, como Flamengo, Grêmio e Athletico-PR, e realmente é um jogo muito mais técnico. Deu para perceber a qualidade dos jogadores, independente de posição, de posição que está no ranking da competição. É um campeonato muito técnico e diferente da Série B, que é mais disputado, de muita imposição física."

Dente os atletas da posição, Igor Inocêncio destacou o lateral-direito multicampeão Daniel Alves como referência e grande inspiração "para tentar ser o melhor".

"Sem dúvidas, quem gosta de futebol e da minha posição de lateral-direito, vai saber que o Daniel Alves é indiscutível. Eu olho e tento chegar o mais perto dele. É um cara que conquistou tudo, a técnica dele é muito apurada. Tento trabalhar ao máximo para isso. Sei que o meu ponto forte é o fator ofensivo e eu tento buscar os melhores, para tentar ser o melhor. Daniel Alves, sem dúvidas, é o cara que eu mais me espelho.

Assista à coletiva na íntegra

Recepção do elenco alvinegro

"Fui muito bem recebido por todos. É um grupo muito bom de trabalhar. Já percebi isso nos primeiros dias. Já via vários jogos do Ceará, acompanhava bastante, e tem jogadores de muita qualidade. Pretendo aprender muito e agrear no que for possível."

Desafio da vida

"Eu acredito que seja o principal desafio da minha vida, porque tudo são degraus. Todos os momentos da minha vida foram degraus e os degraus que estou alcançando são para cima. Ainda não tive um canto em que eu fiquei estagnado. Isso é fruto de muito trabalho. Acredito, sim, que é o maior desafio da minha vida. Estou dando um passo para cima. Sou muito humilde para aprender com os meus companheiros, para quando falarem que eu estou errado, eu aceitar essa cobrança e fazer o melhor possível. Tenho certeza que o próximo degrau vai ser ainda maior junto com essa torcida maravilhosa."

Estilo de Tiago Nunes

"Eu acompanhava o trabalho do Tiago Nunes desde o Athletico-PR. Gosto muito de assistir jogos, de acompanhar os bons. Eu me sinto confiante, mas a decisão é dele. Vou trabalhar, vou dar o meu melhor, entregar o máximo de mim para o time, para ele e para todo mundo que está acompanhando. Tenho certeza que na hora certa, na hora que precisar, que ele (Tiago Nunes) decidir, eu vou estar pronto para dar o meu melhor e ajudar a equipe."

Objetivos

"Como jogador profissional, é muito importante deixar o nosso nome por onde passamos. Deixar algum legado. Legado aqui dentro vai ser de honestidade, comprometimento. Espero que eu consiga os objetivo de ajudar ao clube a chegar no patamar bom da Série A. Este ano, provavelmente, o Brasileiro será G-9. Vai ter vaga na Libertadores até o 9° lugar. Espero que com o trabalho do grupo, a gente consiga chegar e dar um salto ainda maior."