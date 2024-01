Novo presidente do Corinthians afirma que 'cenário do clube é pior do que ele imaginava'

Augusto Melo assumiu nesta terça-feira (2), a presidência do Corinthians e através de uma entrevista coletiva de apresentação, pontuou algumas questões internas do clube, além de mudanças que devem acontecer para os próximos três anos, período no qual ele ficará à frente do clube. Em uma das falas, o dirigente se mostrou preocupado e surpreso negativamente, ao dizer que o clube viveu uma “profunda desorganização” e o cenário que encontrou é pior do que imaginava, ao citar a dívida que o clube está inserido, que já ultrapassa a marca de R$800 milhões.

Augusto Melo Presidente do Corinthians “Passamos pela transição e constatamos que a situação é pior do que imaginamos. Não só pela dívida, mas pela profunda desorganização, falta de processos, contratos que não privilegiam o clube”, disse.

Ao falar da folha salarial para a próxima temporada, o presidente do clube comentou sobre o Corinthians ter diminuído R$8 milhões e que o torcedor pode esperar grandes negociações, que já estão bem encaminhadas com o clube paulista.

Augusto Melo Presidente do Corinthians “Tivemos uma diminuição de R$ 8 milhões, que estamos encaixando. Há grandes negociações bem encaminhadas, dentro dessa folha, qualificando o elenco. Vamos ter um time jovem, qualificado, com nossas características, isso que vamos estruturar. Quero um diretor atualizado é um diretor que faça esse trabalho que estamos fazendo, visitando clubes, viajando para Europa e América do Sul. Vão ver a grande economia que estamos dando neste sentido. Resultado final será fantástico, Corinthians começa a bater de frente com todos”, exclamou.

GABIGOL E FIRMINO NO TIMÃO?

O presidente ainda comentou sobre a possibilidade do clube adquirir os atacantes Gabigol e Firmino: “Quando digo que depende deles, é porque mostramos interesse. Conversamos com a diretoria e com o empresário. Daí para frente, eles têm que nos falar o que é preciso. A conversa está bacana, muito amigável e legal, pois são os dois maiores clubes do país. Não tenho dúvida que vamos chegar em um acordo. Temos que partir para plano B, grande qualidade também, coisa que se concretiza até o mais tardar da semana que vem. Queremos apresentar um projeto para o Gabigol ser feliz no Corinthians. Não existe isso do Firmino, tem contrato, ganha 25 milhões de euros por ano, sei lá. Nada a ver”, explicou.

Augusto ainda acrescentou em sua fala que, para se fazer esse tipo de contratação, é necessário um apoio de grandes patrocinadores.

Augusto Melo Presidente do Corinthians “Uma das três maiores folhas salariais do país, temos que ter um dos três melhores times do país. Jogador como o Gabigol, um ano para vencer o contrato, tem uma porcentagem que precisa liquidar. Futebol está muito de parcela, diluindo luvas, salários. Nossa folha vai baixar e com melhora do elenco. Vai vir um dos maiores patrocínios do futebol”, ressaltou.

Augusto Melo iniciou o processo de transição logo após ter vencido André Luiz Oliveira, candidato da situação, nas eleições do final de novembro.