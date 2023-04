Novak Djokovic retoma liderança do ranking da ATP; veja top-10

Sem entrar em quadra nas últimas semanas, o tenista Novak Djokovic retomou a liderança do ranking mundial da ATP nesta segunda-feira (3). O sérvio desbancou o espanhol Carlos Alcaraz, que ficou na vice-liderança.

Djokovic retomou a ponta porque o rival não conseguiu defender na semana passada os pontos conquistados no Masters 1000 de Miami do ano passado. Vencedor em 2022, foi eliminado nesta temporada na semifinal. Com o desconto, foi superado pelo sérvio por 380 pontos.

O brasileiro Thiago Monteiro sustentou o 81º lugar. Já Felipe Meligeni Alves saltou na tabela e aparece em 150º. Entre os demais brasileiros, Thiago Wild e Matheus Pucinelli vêm logo em seguida, no 230º e no 288º.

Top-10 do ranking masculino mundial da ATP

Novak Djokovic (SER), 7.160 pontos Carlos Alcaraz (ESP), 6.780 Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.770 Daniil Medvedev (RUS), 5.150 Casper Ruud (NOR), 5.005 Andrey Rublev (RUS), 3.470 Felix Auger-Aliassime (CAN), 3.450 Holger Rune (DIN), 3.370 Jannik Sinner (ITA), 3.345 Taylor Fritz (EUA), 3.065