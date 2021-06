Novak Djokovic é confirmado nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Em meio a um número crescente de desistências de tenistas, como a do espanhol Rafael Nadal, o sérvio Novak Djokovic, o líder do ranking mundial, teve a presença confirmada nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A confirmação do atual campeão de Roland Garros veio através da Associação de Tênis da Sérvia nesta quarta-feira (23).

"Novak confirmou o desejo de participar das Olimpíadas e já enviamos a lista com seu nome ao Comitê Olímpico da Sérvia", disse a federação. Além de Djokovic, a lista completa de participantes sérvios tem apenas Miomir Kecmanovic, uma vez que Dusan Lajovic, Filip Krajinovic e Laslo Djere resolveram abdicar da competição.

"O coronavírus tornou tudo o mais difícil possível. A bolha será em Tóquio para 10.000 pessoas, o que será muito complicado e dificultará significativamente a permanência dos atletas nas Olimpíadas. Uma coisa é estar em uma bolha em um torneio com no máximo várias centenas de participantes, e outra é estar em uma multidão de 10.000", informou a federação

Com a presença de Kecmanovic, o líder do ranking e dono de 19 títulos de Grand Slam ao menos pode ter a chance de também se inscrever nas duplas, dependendo do ranking combinado para conseguir vaga na chave. Djokovic tem apenas uma medalha de bronze olímpica, conquistada em simples nos Jogos de Pequim-2008, na China.