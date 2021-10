No mês das crianças, Instituto Povo do Mar realiza Circuito de Surfe para os pequenos

Em alusão do mês das crianças, o Instituto Povo do Mar promove o Festival de Esportes com Circuito de Surfe destinado a crianças e adolescentes. Essa edição do evento ocorre entre os dias 14 e 17 de outubro, na praça D. Hélder Câmara e na barraca Surfe House.

As crianças vão participar de jogos cooperativos na praça em diversas modalidades que incentivam trabalho em equipe, liderança, sociabilidade e confiança. As modalidades são: futebol duplo, carimba, tictoc game, água vôlei, slackline, beach soccer, skate, cabo de guerra, corrida de obstáculos, basquete e de educação ambiental.

Ao todo, serão cinco equipes nomeadas com valores que serão escolhidos por seus membros. Cada equipe terá crianças e adolescentes de todas as idades, além de educadores e voluntários.

Reconhecimento

O IPOM Kids visa ressaltar a importância de cooperar e não apenas ganhar. Por meio das atividades, reforça valores essenciais ao ser humano.

Como são jogos cooperativos, todos os participantes são premiados com medalhas, pois além dos rendimentos, também são reconhecidos o esforço e a colaboração. Já a equipe que somar mais pontos ganhará também brindes de parceiros do IPOM.

Sobre o Instituto Povo do Mar

A organização sem fins lucrativos nasceu lá em 2010, quando quatro amigos surfistas, frequentadores da praia do Titanzinho, em Fortaleza, perceberam as dificuldades enfrentadas pelas crianças da área e resolveram contribuir para o desenvolvimento humano deles.

O Instituto funciona na Praia do Futuro e todas as atividades são oferecidas gratuitamente às crianças e aos adolescentes. Desde o ano passado, a equipe do Instituto arregaçou as mangas para não deixar de oferecer as atividades, mesmo em meio à pandemia. Hoje, já são 530 meninos e meninas atendidos.

Serviço:

Evento: IPOM Kids

Data: 14 a 17/10

Local: Praça D. Hélder Câmara (Av. Dioguinho, 3519 – Praia do Futuro) e barraca Surfe House

Instagram: institutopovodomar

