No CFO, Fortaleza perde para o Vasco pelo NBB

O Fortaleza entrou em quadra nesta sexta-feira (1), contra o Vasco em jogo da 6ª rodada do NBB 2024/25. O Leão foi derrotado por 70 a 68 em partida no Centro de Formação Olímpica (CFO) decidida nos momentos finais.

Foi a 5ª derrota seguida do Carcalaion no NBB, que está na 17ª colocação com 7 pontos. O Fortaleza BC volta a jogar na terça-feira (5), às 20h, contra o Brasília no ginásio Nilson Nelson.

O melhor em quadra pelo Leão foi Ewing, com 19 pontos e 10 rebotes. O destaque do Vasco foi Paulichi, com 18 pontos.

O Leão começou bem o jogo, vencendo os dois primeiros quartos por margem apertada (18 a 14) e (16 a 13).

O cruzmaltino reagiu no 3º quarto, vencendo por 26 a 22, deixando a partida emocionante no último período.

O jogo chegou a estar empatado em 68 a 68 nos segundos finais, quando Jamaal acertou dois lances livres para o Vasco, dando a vitória ao time carioca: 70 a 68.