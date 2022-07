Neymar simula pênalti bizarro em amistoso do PSG e cena viraliza; assista

O PSG venceu mais uma partida amistosa em sua turnê pelo Japão. Porém, o que chamou atenção na partida foi uma cena protagonizada pelo craque brasileiro Neymar. O atacante fez uma verdadeira interpretação teatral para fazer com que o árbitro marcasse um pênalti para o PSG.

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e o jogador foi motivo de crítica.

Veja abaixo:

Resposta de Neymar

Irritado com a repercussão da cena, o jogador brasileiro respondeu a uma publicação no Twitter do site ge.com. Segundo Neymar, ele foi tocado pelo adversário.

O PSG derrotou o time da casa por 6 a 2. O camisa 10 marcou duas vezes. Sarabia, Nuno Mendes, Messi e Mbappé (também de pênalti) também marcaram para o PSG. Kurokawa e Yamami fizeram os gols da equipe japonesa no estádio de Suita.

A estreia oficial em 2022/23 será no próximo domingo, na decisão da Supercopa da França, contra o Nantes. A partida será disputada em Tel Aviv, Israel, no fim de semana que vem.