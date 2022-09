Neymar muda meme do 'Bora Bill' e faz brincadeira com amigo

O sucesso do meme "Bora Bill" chegou ao conhecimento do craque brasileiro Neymar. Em suas postagens no Instagram, Neymar apareceu brincando com seu amigo Gil Cebola sobre o meme.

No vídeo, Neymar faz o trocadilho e substitui "Bora Bill", por "Bora Gil". E por fim solta a frase: "Bora os amigos do Gil".

Assista:

Neymar muda meme do 'Bora Bill' e faz brincadeira com amigohttps://t.co/vf3H9JIZAj pic.twitter.com/RNRx8B86h2 — Jogada (@diariojogada) September 8, 2022

Quem é Bill?

Sucesso na internet, Bill Morais mora no distrito de Betânia, na cidade de Croatá, distante 273 km de Fortaleza.

Sempre presente nos jogos do campo de várzea da cidade, Bill tem seu nome gritado todas as vezes que toca na bola. Quem iniciou a brincadeira foi o narrador e criador da TV 100 futuro, Moraes. Nas narrações, ele grita ‘Bora Bill’ diversas vezes. Na brincadeira, a família de Bill também é mencionada no local.