Neymar brinca com possibilidade de comprar Santos durante cruzeiro: 'deixa comigo'

Embarcado no cruzeiro "Ney em Alto Mar", o atacante Neymar brincou com a possibilidade de comprar o Santos. Atualmente no Al-Hilal, o craque brasileiro foi questionado pelo influenciador Negrete sobre uma possível dupla entre os dois no clube santista, do qual é ídolo, e prometeu adquirir o time para tornar a dupla uma realidade.

"Vou comprar e vou te contratar. Deixa comigo", afirmou Neymar.

Logo após o rebaixamento do Peixe, Neymar demonstrou apoio ao clube. O astro compartilhou fotos suas com a camisa do time em uma postagem nas redes sociais.