Neymar bate foto em celular com capa do Flamengo e agita redes sociais

O atacante brasileiro Neymar Júnior vira notícia até sem querer. Após renovar o visual com um barbeiro chamado Everson Perninha, em Mangaratiba (RJ), ele apareceu segurando um aparelho celular com capa do Flamengo.

O telefone pertencia ao barbeiro, que realizou a postagem em sua rede social. Mesmo assim, o conteúdo viralizou entre internautas flamenguistas.

Apresentação no PSG

Neymar volta esta semana à França para se apresentar ao Paris Saint-Germain (PSG) e definir seu futuro no clube.

O jornal El País noticiou que o atacante não era mais desejado no clube por acordo de Mbappé com os dirigentes do PSG.

No entanto, a cláusula automática do contrato foi ativada, e Neymar renovou vínculo com o clube até 2027.

