NBA hoje: veja onde assistir ao vivo e os horários dos jogos de sábado (7)

A reta final da NBA está com tudo com disputas emocionantes entre as equipes. Neste sábado (7), o Milwaukee Bucks e o Boston Celtics fazem o jogo 3. No momento a série está empatada. A partida ocorre às 16h.

No outro jogo da noite, o Golden State Warriors enfrenta o Memphis Grizzlies também pela terceira partida da série. Cada equipe venceu um dos jogos, estando empatados em 1 a 1. A partida ocorre às 21h30.

Onde assistir NBA hoje

Para os jogos deste ano, os direitos de transmissão da NBA foram comprados por 4 empresas: Grupo Disney, Grupo Turner, Grupo Bandeirantes e Grupo Globo.

Jogos de domingo

Dalas Mavericks x Phoenix Suns - domingo (16h30)

Philadelfia 76vers x Miami Heat - domingo (21h30)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte