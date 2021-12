Na reestreia de Dani Alves, Barcelona perde para Boca Juniors nos pênaltis pela Maradona Cup

O Barcelona perdeu para o Boca Juniors nos pênaltis por 4 a 2, nesta terça-feira (14), no Mrsool Park, na Arábia Saudita, na disputa da Maradona Cup - partida amistosa em homenagem ao ídolo argentino Diego Armando Maradona, que faleceu em novembro de 2020, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

A partida comemorativa marcou também a reestreia do brasileiro Daniel Alves na equipe catalã. No tempo normal, empate em a 1 a 1, com gols de Ferran Jutglà, pelo lado espanhol, e Zeballos, pelo lado dos xeneizes. Na disputa por pênaltis, Matheus Pereira e Guillem Jaime desperdiçaram as cobranças. Pelo lado argentino, Rojo, Izquierdoz, Pavón e Molinas acertaram suas cobranças.

Pelo campeonato espanhol, o Barcelona volta a campo no sábado (18), às 14h30, contra o Elche, no Camp Nou, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O Boca Juniors, por sua vez, encerrou a temporada 2021.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte