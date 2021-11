Barcelona anuncia retorno de Daniel Alves ao clube

O lateral-direito Daniel Alves voltou ao Barcelona, onde foi multicampeão entre as temporadas de 2008 e 2016. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (12) pelo clube catalão. O assunto estava rendendo ao longo do dia com especulações na imprensa espanhola. Veículos do país, aliás, afirmaram que Xavi, ex-colega de campo e atual treinador do time, havia aprovado a contratação.

Nas redes sociais, o Barça usou uma montagem de uma foto antiga e outra recente o brasileiro, com a frase "Back in DA house!" (de volta à casa, Daniel Alves).

A ideia de Xavi é usar a experiência de Daniel Alves para alavancar o clube repleto de jovens promessas, agregando competitividade e espírito de vitória, resgatando um período de hegemonia do Barça.

Trajetória

Daniel Alves iniciou a carreira profissional no futebol no Bahia, em 2001. Rapidamente, se transferiu para a Espanha, para defender o Sevilla, entre os anos de 2002 e 2008. As boas atuações do brasileiro abriram os olhos do Barcelona, que o contratou em 2008, onde permaneceu até 2016, conquistando 23 títulos.

Migrou para a Juventus, onde teve uma passagem curta. Atuou entre 2016 e 2017. Dali, rumou para o Paris Saint-Germain entre 2017 e 2019. O passo seguinte foi retornar ao futebol brasileiro, desta vez no São Paulo, até setembro deste ano, quando anunciou que não renovaria contrato.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte