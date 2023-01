Na Copinha, 14 jogadores do Ceará apresentam intoxicação alimentar; 5 foram ao hospital

Apresentando quadro de intoxicação alimentar, cinco jogadores do Ceará deram entrada em um hospital na cidade de São Roque na manhã desta quinta-feira (5). A equipe está na cidade para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ao todo, 14 atletas apresentaram sintomas, além de membros da comissão técnica. A suspeita é de que teriam sido contaminados com a comida do hotel.

O grupo começou a apresentar quadro severo de desarranjo intestinal ainda na manhã de quarta-feira. Alguns jogadores chegaram a atuar doentes. No mesmo hotel em que está o time Sub-20 alvinegro, encontram-se hospedados a equipe do Rio Claro-SP e do Madureira-RJ, que também tiveram alguns atletas hospitalizados.

Junto com o Ceará, as duas equipes fazem parte do Grupo 22, da competição. A sede da equipe seria a cidade de Alumínio, no interior paulista. No entanto, o grupo foi mandado para São Roque, uma distância de 13 km do local dos jogos.

O Hotel Alpino, onde a delegação está hospedada, alega que há um surto de virose nas cidades de São Roque e Mairinque. Além disso, afirma que o hospital da cidade, a Santa Casa, está lotada de pacientes apresentando virose gastrointestinal, não apenas os atletas.

O Ceará perdeu para o Madureira por 1 a 0 na estreia do torneio. O treino desta quinta-feira foi suspenso. O clube ainda pediu que a Federação Paulista de Futebol (FPF) averigue a situação.

CONFIRA A NOTA DO CEARÁ:

O Ceará informa que 14 jogadores do time Sub-20, que estão em disputa a 53ª Copa São Paulo, na sede de São Roque/Alumínio, apresentaram, desde a manhã de ontem (04), quadro severo de desarranjo intestinal por intoxicação alimentar.

Destes, cinco precisaram de atendimento hospitalar nessa quinta-feira (05). Cinco membros da comissão técnica também apresentaram os sintomas. Atletas e comissões de Rio Claro e Madureira/SP, duas das três equipes que dividem o Grupo 22 com o Alvinegro, e que estão no mesmo local de hospedagem da delegação alvinegra, também apresentaram quadros semelhantes.

Via Federação Cearense de Futebol, foi enviado ofício à Federação Paulista para maior averiguação. Por conta do ocorrido, o treino dessa quinta-feira (05) está cancelado.