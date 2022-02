Mundial de Clubes da FIFA: saiba onde assistir à final entre Palmeiras e Chelsea

Já sabe como vai assistir à final entre Palmeiras e Chelsea? As equipes se enfrentam pelo título do Mundial de Clubes FIFA 2021. Será possível acompanhar pela televisão e também nas plataformas digitais, além de aplicativo de celular.

A partida será no sábado, dia 12, às 10 horas (de Brasília), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O Estádio Al Nahyan será palco do grande confronto.

Na primeira semifinal, o Verdão venceu o Al Ahly por 2 a 0. Raphael Veiga e Dudu marcaram para a equipe brasileira. Já o Chelsea venceu por 1 a 0 o Al Hilal. Lukaku fez o único gol do time inglês.

Final do Mundial de Clubes: onde assistir

TV ABERTA

Band

TV FECHADA

Band Sports

SITE E APP

A Band também vai disponibilizar a transmissão no site band.com.br e também no próprio aplicativo. É possível baixar no Google Play ou na App Store.

