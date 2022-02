Palmeiras x Al Ahly: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Palmeiras enfrenta o Al Ahly nesta terça-feira (8), às 13h30 (hora de Brasília), em busca de vaga na final do Mundial de Clubes da FIFA.



O jogo será no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O representante sul-americano encara o do continente africano em jogo da semifinal do Mundial de Clubes da FIFA.



O francês Clément Turpin, que já apitou Copa do Mundo e Liga dos Campeões, comanda o jogo. O adversário será decidido entre Al Hilal e Chelsea.

Em busca do título, o Verdão vai encarar o Al Ahly também no clima de revanche, já que a equipe eliminou o Palmeiras na disputa pelo terceiro lugar na última edição do torneio. A equipe de Abel Ferreira chega com força máxima. Os atuais campeões da Libertadores

Os Vermelhos são os campeões da África. Sob comando de Pitso Mosimane, o time egípcio busca a vaga inédita na final. A equipe terá o reforço de seis atletas que estiveram na final da Copa Africana das Nações, quando foram vice-campeões. O Al Ahly também poderá contar com Percy Muzi, atleta que veio da primeira divisão da Inglaterra.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Band.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Weverton; Piquerez, Luan Garcia, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Al Ahly: Hamza Alaa; Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Maghrabi, Ali Maaloul, Magdy, Aliou Dieng, Hany, Taher Mohamed, Hussein El-Shahat e Abdelkader. Técnico: Pitso Mosimane

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS X AL AHLY

Data e hora: 8 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília)

Local: Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi

