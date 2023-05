Morre Tori Bowie, campeã olímpica no Rio, aos 32 anos

A atleta norte-americana Tori Bowie morreu nesta quarta-feira (3) aos 32 anos. A velocista teve grande destaque no esporte mundial, conquistando um ouro olímpico nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, e no mundial de atletismo de 2017. No total, ela recebeu três medalhas em olimpíadas e outras três em mundiais. A causa da morte não foi divulgada.

“Estamos arrasados ​​em compartilhar a triste notícia de que Tori Bowie faleceu. Perdemos uma cliente, querida amiga, filha e irmã. [...] Estamos verdadeiramente com o coração partido e nossas orações estão com a família, amigos e todos que a amavam”, diz a assessoria da velocista norte-americana em publicação nas redes sociais.

O Brasil está marcado na história de Tori Bowie. Foi no país sul-americano, nos Jogos Olímpicos de 2016, que a atleta conquistou três das medalhas mais relevantes de sua vitoriosa carreira: a de bronze nos 200 metros rasos, a de prata nos 100 metros rasos e a de ouro no revezamento 4x100 rasos.