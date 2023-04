Tati Weston-Webb teve sua vaga para as Olimpíadas de 2024, em Paris, confirmada nesta terça-feira, (18), e foi a primeira brasileira com vaga garantida. Esta será a segunda participação da brasileira nos jogos olímpicos, fazendo sua estreia em 2020, em Tóquio. A surfista anunciou em suas redes sociais a classificação para o torneio.

Legenda: Tati West é a primeira brasileira classificada para as Olimpíadas de 2024 em Paris Foto: Reprodução/Instagram Tati West

"É oficial. 2024, Olympic Games, vamos", escreveu a surfista.

COMO FUNCIONA A CLASSIFICAÇÃO?

As oito primeiras vagas para as Olimpíaas são garantidas através do Championship Tour da WSL. Tati West ocupa o 5º lugar do ranking e as oito primeiras da lista possuem suas vagas garantidas.

Além de sua posição no ranking, a vaga da Tati foi garantida levando em consideração que apenas duas vagas são destinadas a cada país e 18 atletas se classificam, sendo seis países diferentes.

Brisa Hennessy (Costa Rica), Teresa Bonvalot (Portugal) e Johanne Defay (França) também foram surfistas classificadas para Paris 2024. As outras vagas serão de Austrália e Estados Unidos.