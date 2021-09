O futsal cearense está de luto. O atleta Rude, multicampeão na modalidade, faleceu na manhã desta quarta-feira (22) após uma parada cardíaca.

O jogador estava internado há cerca de um mês por conta de um acidente de moto. Na família, deixa a esposa e um filho.

Com a bola pesada, se consagrou como um dos principais nomes do esporte local. Na carreira, passou por clubes como Sumov, Horizonte, Eusébio e Crateús, sendo eleito por diversas vezes um dos destaques do Campeonato Cearense.

