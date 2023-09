Morre jogadora Violeta Mitul, da seleção feminina da Moldávia, aos 26 anos

Violeta Mitul, estrela da seleção feminina da Moldávia, faleceu em um acidente no dia 4 de setembro, com apenas 26 anos, quando caiu de um penhasco em Vopnafjörður, na Islândia. A atleta praticava caminhada com um grupo de colegas de clube do Einherji Vopnafjörðu.

Nota de pesar da UEFA

A UEFA emitiu, nesta sexta-feira (8), uma nota de pesar pela morte de Violeta Mitul

UEFA O futebol europeu está de luto pela jogadora da selecção moldava Violeta Mițul, que faleceu com apenas 26 anos na sequência de um trágico acidente. Descanse em paz, Violetta

Violeta Mitul jogou pela última vez pela seleção da Moldávia em setembro de 2022, em uma derrota por 15 a 0, contra a Suíça.