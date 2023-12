Morre aos 77 anos Erandy Montenegro, autor do primeiro gol do Castelão

Morreu na madrugada desta quinta-feira (7), aos 77 anos de idade, o ex-jogador e ex-treinador de futebol Erandy Montenegro. Ele teve uma importante passagem como jogador pelo futebol cearense, sendo o autor do primeiro gol do estádio Castelão.

A causa oficial da morte ainda não foi divulgada, mas informações apontam que o ex-jogador lutava contra um câncer. Em nota, o Ceará, clube pelo qual Erandy foi jogador e treinador, demonstrou profundo pesar pelo falecimento de Montenegro.

Erandy Pereira Montenegro teve passagens por Ceará, Fortaleza, Santa Cruz, Campinense e Ferroviário ao longo de sua carreira, além de entrar para a história como o autor do primeiro gol do Castelão.

Legenda: Erandir, autor do primeiro gol do Castelão Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

O primeiro gol do estádio aconteceu apenas uma semana depois da inauguração. No dia 18 de novembro de 1973, o Ceará venceu o Vitória por 1 a 0, pela primeira fase do Campeonato Brasileiro daquele ano, com gol de Erandy, aos 22 minutos do segundo tempo.

"A bola veio do zagueiro Odélio, que passou pro Jorge Costa, depois pro Zé Eduardo, que lançou pra mim. Eu só aproveitei e marquei", disse o ex-jogador em entrevista ao Sistema Verdes Mares, em 2012.

Natural de Bananeiras, na Paraíba, Erandy foi campeão e artilheiro do Campeonato Cearense de 1969, com a camisa do Fortaleza. Em 1971, ele passou a vestir a camisa do Ceará, clube pelo qual também conquistou um título do Campeonato Cearense.