Mirassol x RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites
Equipes se enfrentam pela 26ª rodada do torneio nacional
Mirassol x RB Bragantino se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste quarta-feira (1º), pela 26ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 19h, no Estádio Campos Maia, em Mirassol, São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Mirassol x RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Mirassol: Walter; Lucas Ramon; João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel e Danielzinho; Carlos Eduardo, Negueba e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.
RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Eric Ramires; Lucas Barbosa, Laquintana e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra
MIRASSOL X RB BRAGANTINO | FICHA TÉCNICA
-
Competição: Campeonato Brasileiro
-
Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol, São Paulo
-
Data: 01/10/2025
-
Horário: 19h