Mirassol x RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 26ª rodada do torneio nacional

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 15:54)
Jogada
Legenda: Mirassol e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 19h, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol

Mirassol RB Bragantino se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste quarta-feira (1º), pela 26ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 19h, no Estádio Campos Maia, em Mirassol, São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Mirassol x RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mirassol: Walter; Lucas Ramon; João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel e Danielzinho; Carlos Eduardo, Negueba e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Eric Ramires; Lucas Barbosa, Laquintana e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra

MIRASSOL X RB BRAGANTINO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Campeonato Brasileiro

  • Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol, São Paulo

  • Data: 01/10/2025

  • Horário: 19h

