Mirassol coloca preço do ingresso para jogo com Fortaleza em R$ 240; veja detalhes

O Mirassol divulgou o preço dos ingressos para o jogo contra o Fortaleza, no próximo domingo (6), às 18h30, no estádio Maião, em São Paulo, pela Série A de 2025. Na história, será a primeira partida em casa do time paulista pela elite nacional, além de ser um confronto inédito com o rival cearense.

Para o compromisso histórico, a gestão do clube colocou as entradas no valor de R$ 240 (inteira), sendo R$ 120 como a alternativa de meia-entrada. O valor é o mesmo para as torcidas mandante e visitante.

Os bilhetes podem ser adquiridos via internet ou presencialmente, em três lojas. Os locais são: Athleta (rua Américo Gomes Novoa, 730, Jd. Walkiria, em São José do Rio Preto) e Athleta Shopping Cidade Norte (Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2077, Jardim Marajó, São José do Rio Preto) e Fanáticos (rua Santo Antônio, 2.326, Centro, em Mirassol).

Na estreia do Brasileirão, o Mirassol perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão. Já o Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0, na Arena Castelão.

Valores