Michael Jordan é o atleta mais bem pago da história do esporte; veja ranking mundial

O atleta mais bem pago da história é o ex-jogador de basquete Michael Jordan, dos EUA. A conclusão é de um levantamento da revista norte-americana Sportico, especializada em esporte.

O astro, tido como o principal nome da modalidade em todos os tempos, ganhou fortunas pelo Chicago Bulls, onde conquistou seis vezes o título da NBA, e investiu em negócios após a aposentadoria, como a própria marca de material esportivo.

Legenda: A marca esportiva de Jordan é uma das parceiras do Paris Saint-Germain (PSG), da França Foto: divulgação / PSG

Assim, o valor total do montante é de US$ 2,6 bilhões. A vice-liderança do ranking fica com o golfista Tiger Woods, também dos EUA, com US$ 2,1 bilhões.

O curioso é que o golfe é a modalidade mais presente no top-10 de bilionários, com outros dois representantes: Arnold Palmer (US$ 1,5 bilhão) e Jack Nicklaus (US$ 1,38 bilhão). Do futebol, por exemplo, o atacante português Cristiano Ronaldo é o primeiro lembrado, com a 5ª colocação.

Confira o top-10 de atletas mais bem pagos:

Michael Jordan (EUA) - Basquete: US$ 2,6 bilhões

Tiger Woods (EUA) - Golfe: US$ 2,1 bilhões

Arnold Palmer (EUA) - Golfe: US$ 1,5 bilhão

Jack Nicklaus (EUA) - Golfe: US$ 1,38 bilhão

Cristiano Ronaldo (POR) - Futebol: US$ 1,24 bilhão

Floyd Mayweather (EUA) - Boxe: US$ 1,2 bilhão

LeBron James (EUA) - Basquete: US$ 1,17 bilhão

Lionel Messi (ARG) - Futebol: US$ 1,14 bilhão

Michael Schumacher (ALE) - Fórmula 1: US$ 1,13 bilhão

Roger Federer (SUI) - Tênis: US$ 1,12 bilhão