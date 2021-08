'Meu foco não é a medalha, é fazer boas apresentações', diz Rebeca Andrade após medalha de ouro

Instantes após conquistar medalha de ouro no salto nas Olimpíadas de Tóquio, a ginasta Rebeca Andrade afirmou, neste domingo (1º), que seu foco é fazer boas apresentações, e não ganhar medalhas.

"Meu foco não é a medalha, é fazer boas apresentações. Ontem eu estava muito feliz. E é essa sensação que eu quero levar pra amanhã. Independentemente do resultado", ponderou Rebeca.

Mesmo com o lugar mais alto no pódio garantido, a brasileira avalia que não fez os seus melhores saltos na final da competição.

"Saí falando 'ah, não foi bom'. Mas isso é ginastica. Eu tinha treinado o suficiente para isso. Estou muito feliz", disse Rebeca à TV Globo.

Legenda: Ginasta conquistou título inédito para o Brasil na ginástica artística Foto: Miriam Jeske/COB

A média dos seus dois saltos foi 15.083, abaixo do que apresentou na classificação, mas o suficiente para garantir a conquista histórica. A americana Mykayla Skinner ficou com a prata (14.916), e a sul-coreana Yeo Seojeong, com o bronze (14.733).

Final do solo

Nesta segunda-feira (2), ela tentará sua terceira medalha nos Jogos na final do solo, às 5h57 (de Brasília). Na última quinta-feira (29) ela conquistou a prata no individual geral.