Programação das Olimpíadas: veja horários deste domingo (01)

O Brasil tem um dia importante nos Jogos Olímpicos com possibilidades reais de medalhas. Rebeca Andrade tenta pódio no salto, além das disputas no boxe.

Uma das esperanças brasileiras, Isaquias Queiroz também estreia nos jogos, nas provas classificatórias da canoagem.

PROGRAMAÇÃO MADRUGADA

Vela: 470 feminino - Fernanda Oliveira/Ana Barbacena (BRA) - 00h05

Vela: Nacra 17 - Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino (BRA) - 00h05

Vela: 470 masculino - Henrique Haddad e Bruno Benthlem - 00h15

Tênis de mesa - equipes masculino - Brasil x Sérvia - 02h30

Vela: Laser - Robert Scheidt (BRA) - 02h33

Vela: Finn - Jorge Zarif (BRA) - 03h05

PROGRAMAÇÃO MANHÃ

Vôlei de praia (feminino): Agatha e Duda (BRA) x Ludwig e Kozuch (ALE) - 05h

Ginástica artística: Salto feminino - Rebeca Andrade (BRA) - 05h52

Boxe: até 75kg - Hebert Souza (BRA) - quartas de final - 06h18

Atletismo: 100m rasos - Paulo de Oliveira (BRA) - 07h15

Tênis de mesa - equipes feminina - Brasil x Hong Kong - 07h30

Atletismo: 400m com barreiras - Alison dos Santos (BRA) - 09h05

Handebol (masculino): Alemanha x Brasil - 07h30

PROGRAMAÇÃO NOITE

Canoagem velocidade: K1 1000m masculino - Vagner Souta (BRA) - 22h

Canoagem velocidade: C2 1000m masculino - Isaquias Queiroz e Jacky Godmann (BRA) - 22h32

Atletismo: 200m feminino - Ana Carolina Azevedo (BRA) - 22h30

Atletismo: 200m feminino - Vitória Cristina Rosa (BRA) - 22h30

Handebol (feminino) - França x Brasil - 23h

Levantamento de peso: 87kg feminino - Jaqueline Ferreira (BRA) - 23h50

